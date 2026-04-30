Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Bahçeli "Terörsüz Türkiye" için masada!
Yazı Boyutu
İki liderin buluşmasında özellikle son dönemde siyasetin en önemli başlığı haline gelen "Terörsüz Türkiye" süreci en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. MHP Lideri Bahçeli’nin terörün bitirilmesine yönelik tarihi çıkışları ve Başkan Erdoğan’ın bu konudaki kararlı tutumunun ortak bir yol haritasına dönüştürülmesi bekleniyor. Görüşmenin sadece iç siyasetle sınırlı kalmayacağı; Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler, sınır ötesi operasyonlar ve küresel jeopolitik risklerin de kapsamlı bir şekilde analiz edileceği belirtiliyor.