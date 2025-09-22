PODCAST
Haberler
Güncel Videoları
Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 09:44
Son dakika haberine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre depremin derinliği 9,24 kilometre olarak ölçüldü.
