Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi! İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Merkez üssü Balıkesir Sındırgı

Ankara'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı çetesine operasyon: 24 gözaltı

Diyarbakır'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor