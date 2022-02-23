Haberler Güncel Videoları Komşusunu boğazını keserek öldüren öldüren fitness eğitmeninin davasında karar

Komşusunu boğazını keserek öldüren öldüren fitness eğitmeninin davasında karar

Komşusunu boğazını keserek öldüren öldüren fitness eğitmeninin davasında karar
23.02.2022 11:11

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:21
Bağcılar'da yürekleri ağza...
Ana Sayfa 02:55
Afgan çete İstanbul'da işkence...
Ana Sayfa 04:23
Çalacak bir şey bulamayan...
Ana Sayfa 00:25
Yunanistan unsurları Türk...
Ana Sayfa 00:36
Yangının bıraktığı hasar gün...
Ana Sayfa 00:51
Özel Harekat Müdürü Senegal'de...
Ana Sayfa 10:09
ABD ve Ukrayna Dışişleri...
Ana Sayfa 09:02
Joe Biden’dan Rusya’ya:...
Ana Sayfa 00:36
Başkan Erdoğan Senegal...
Ana Sayfa 00:40
Yalnız Kurt 5. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:30
İZLE | Kardeşlerim 41. bölüm...
Ana Sayfa 00:48
Tarihi eser operasyonunda...

Beşiktaş’ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunup boğazını keserek öldüren sanık İbrahim Yener’in yargılandığı davada mahkeme, sanık İbrahim Yener’i 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Beşiktaş’ta 2018 yılında, 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İbrahim Yener, müştekiler Murat Dolapçı ve Nihal Dolapçı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA