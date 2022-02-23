Komşusunu boğazını keserek öldüren öldüren fitness eğitmeninin davasında karar

Beşiktaş’ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunup boğazını keserek öldüren sanık İbrahim Yener’in yargılandığı davada mahkeme, sanık İbrahim Yener’i 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Beşiktaş’ta 2018 yılında, 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı’ya cinsel saldırıda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İbrahim Yener, müştekiler Murat Dolapçı ve Nihal Dolapçı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.