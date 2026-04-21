Ankara'da kritik NATO zirvesi! Bakan Yaşar Güler, Mark Rutte ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede savunma ve güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin başkentinde önemli bir ismi ağırladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan Resmi Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Savunma ve Güvenlik Gündemi

Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile NATO arasındaki iş birliği süreçleri, ittifakın bölgedeki stratejik hamleleri ve küresel güvenlik sorunlarının ele alındığı öğrenildi. Mark Rutte'nin Genel Sekreterlik görevine gelmesinin ardından gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türkiye'nin NATO içerisindeki kritik rolünü bir kez daha tescilledi. Kabulün ardından heyetler arası görüşmelere geçildiği bildirildi.

