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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023, 16:02 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023, 16:06

Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Yaralıların ilk görüntüleri

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silosunda meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın sesi Gölcük, Körfez ve Karamürsel'den de duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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