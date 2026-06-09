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Kocaeli'de otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada

Kocaeli'de otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Dehşet anları kamerada

İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kazada sürücü yola savrularak yaralanırken, yanındaki yolcu ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Sanayi Mahallesinde Çarpıştılar

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ö. idaresindeki otomobil ile A.R. yönetimindeki motosiklet sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.R. ve arkasında yolcu konumunda bulunan kişi, aracın üzerinden fırlayarak metrelerce uzağa savruldu.

Yolcu Şans Eseri Yara Almadı

Korkunç kazada motosiklet sürücüsü A.R. asfalt zemine düşerek yaralanırken, arkasındaki yolcu ise mucizevi bir şekilde kazayı hiçbir yara almadan atlattı. Kazayı gören çevre esnafı ve vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü A.R.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Talihsiz sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, motosikletin otomobille çarpışıp üzerindekilerin savrulduğu o dehşet anları sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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