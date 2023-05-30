Kılıçdaroğlu yandaşı Kadri Gürsel’den İmamoğlu ve Akşener’e sert tepki! Seçimin faturasını onlara kesti…

8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim yenilgisini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu istifası beklenirken "Mücadeleye devam edeceğim" mesajıyla koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken Kılıçdaroğlu yandaşı Kadri Gürsel de seçimin kaybedilmesinin faturasını İmamoğlu ile birlikte Akşener'e kesti. Akşener'in 'kazanacak aday' söyleminin yanlış olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için dayatmasının güvensizlik yarattığını seçimin bu yüzden kaybedildiğini savunan Kadri Gürsel, "Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday olsa %48 oy alamazdı." dedi.