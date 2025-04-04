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Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim doğruladı: Neden meşrulaştırsın ki
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim doğruladı: Neden meşrulaştırsın ki

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 11:04

Takvim.com.tr'nin kulislerden ulaştığı bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Nuray Başaran da katıldığı TGRT yayınında doğruladı.

Şaibe iddialarını hatırlatan Başaran, "Kılıçdaroğlu neden aday olup, kurultayı meşrulaştırsın ki?" diye sordu.

Başaran şunları kaydetti:

"Çalan herkesi kastetti. Yani kim çaldıysa, herkese açık bence bu. Birincisi ben Kemal Bey'in tweet'ini okuduğumda şunu anlıyorum, sadece aday değilim tweet'i değil bu. Aday değilim tweet'inin ötesinde bir tweet ile karşı karşıyayız. Kemal Bey, biliyorsunuz bir soruşturma, şaibeli kurultay var.

Beni sırtımdan hançerledirler dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 5-6 kez söyledi. Ortada bir şaibeli kurultaydan bahsediliyor. Bununla ilgili CHP neden susuyor dedi.

"ADAY OLMASI KURULTAYI MEŞRULAŞTIRMASI ANLAMINA GELİR"
Bu kurultayla ilgili açılmış bir soruşturma var ve 4 tane açılmış dava var. Bunlar belli bir noktaya gelmiş durumda. Belki İstanbul kongresinin iptali arkasından kurultay iptal davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili belge delillerle, olağanüstü kongrenin iptali de söz konusu.

Şimdi şaibeli bir kurultaydan, sırtından hançerlerle çıkmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten o yönetim tarafından hem şaibeyi kabul ederek hem de buna tedbir olarak açılmış bir kongrede aday olması, kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve bu kurultayı da meşrulaştırıldı.

"NEDEN KURULTAYA MEŞRUİYET KAZANDIRSIN"
İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu'na da az önce okudunuz, bazı genel başkan yardımcıları, partinin yöneticileri, gazetecileri yok yüzüne tükürürler, yok Özgür Özel'in karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması hainliktir noktasında inanılmaz sözler söylendi.

Bir üçüncüsü Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayın geçerli olup olmadığı tartışmalıyken ve şaibeli kurultayla ilgili henüz bir sonuç alınmamışken, neden bu olağanüstü kurultaya aday olup meşruiyet kazandırsın?"

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