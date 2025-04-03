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Samsun’da kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak yaralandı
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Samsun'da kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak yaralandı

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 16:37

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca K.T.(34), kardeşinin kızının rahatsız edilmesi iddiasıyla yanına gidip uyardığı H.A. ile aralarında tartışma çıktı. K.T., H.A.'ya yumruk attı. Bu sırada olay yerinde bulunan Ş.G. tabancayla ateş açarak K.T.'yi sol bacağından vurdu. Kurşunun bacağından girip çıktığı K.T., ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.T., yeğeninin rahatsız edilmesiyle ilgili tartıştığı H.A.'ya yumruk attığını ve bu sırada olay yerinde bulunan bir kişinin kendisine tabancayla 3 el ateş açtığını söyledi.

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