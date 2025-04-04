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Başkan Erdoğan: Millet ekonomi aleyhine kampanyayı affetmedi
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Başkan Erdoğan: Millet ekonomi aleyhine kampanyayı affetmedi

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 15:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstabul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'ye yapılacak ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde bir sıkıntı olmadığını bildiren Başkan Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrılarının kimseyi yanıltmaması gerektiğinin altını çizerek, "CHP'nin teröre ilişkin attığı adımlar tutmadı tutmayacak." ifadelerini kullandı. Boykotun karşılık bulmadığını belirten Erdoğan, " Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor." şeklinde konuştu. Son olarak Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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