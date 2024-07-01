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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024, 21:08 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024, 21:08

Kayseri'de sokak provokasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: 63 hesaba soruşturma başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.

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