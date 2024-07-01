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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024, 14:47 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024, 14:49

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 'Değişim' mesajı veren Erdoğan, "Değişime daha hızlı adapte olmalıyız. Toplumun beklentilerini karşılamalıyız" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerin 'nepotizmin' kitabını yazdığını dile getiren Erdoğan, "Nepotizmin ne olduğunu 3 ay içerisinde milletimize gösterdiler" dedi. 31 Mart öncesi vaat yağmurunda bulunan CHP'li belediyelerin 1 Nisan sonrası zam yağmuruna başladığını söyleyen Başkan Erdoğan "Roma turuyla diyet borcu ödüyorlar" dedi. Kayseri'deki karanlık provokasyona ilişkin de konuşan Erdoğan,"Kayseri'deki olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleridir. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz" diye konuştu.

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