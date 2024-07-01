Kayseri'de kirli eller tarafından devreye sokulan provokasyon Suriye'nin kuzeyinde de sahnelendi. Türk bayraklarını indiren provokatörler, bazı noktalarda Türk askerine silah sıktı. Mehmetçik, provokatörleri dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaşanan alçak provokasyon sonrası Suriye Milli Ordusu, "Bu olaylar, Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla birlikte çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılma tehlikesinin altını çizmektedir" açıklamasında bulunurken, Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa ise kışkırtmalara uyulmaması çağrısında bulundu. Öte yandan İletişim Başkanlığı, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" dedi. Peki Kayseri ve Suriye'nin kuzeyinde ne yaşandı? İşte detaylar...