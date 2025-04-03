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Kayseri’de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 15:02

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Pınarbaşı karayolu Kamber mevkiinde G.T'nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki38 LS 819 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada kamyonet sürücüsü ile ambulansta bulunan biri hasta 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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