AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra bir ilk!
Siyasi partiler arasında gelenekselleşen Kurban Bayramı bayramlaşma trafiği Ankara'da çok çarpıcı gelişmelere sahne olurken, AK Parti Genel Merkezi'nin kapısını çalan ilk parti olan Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle tam 3 bayram aradan sonra bir ilk gerçekleştirilerek önemli bir diyalog zemini yakalandı; AK Parti'nin ikinci konuk olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni ağırlamaya hazırlandığı sıcak saatlerde, CHP kanadında bayramlaşma heyetini Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekillerinin oluşturması parti içi dengeler açısından dikkat çekti.
