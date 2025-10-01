PODCAST
Katil İsrail'den yasadışı durdurma! Adara gemisi engellendi
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 23:09
Katil İsrail işgal güçlerinin Global Sumud Filosu gemisi “Adara”yı yasadışı olarak durdurduğu an kameralara yansıdı. Şimdiye kadar durdurulan gemi sayısı 6'ya yükseldi.
