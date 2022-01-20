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Kartal’da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kameraya yansıdı

Kartal’da hemşireyi vurarak öldüren şahsın kaçtığı anlar kameraya yansıdı
20.01.2022 16:57

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Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen Rahmi Uygun, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez’i silahla vurarak öldürdü. Şahsın olayın sonrasında koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, iddiaya göre, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Rahmi Uygun Bağcılar’da polis tarafından yakalandı.

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