CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Leblebi gibi antidepresan satılıyor" algısı eczacı tarafından çürütüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları karamsarlığa sürümlemek için giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında bir eczacının ağzından konuşan Kılıçdaroğlu Şeyma isimli bir eczacının "Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz." dediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun iddiasını yine o eczacı yalanladı. Kılıçdaroğlu'ndan ismini duyunca şok olduğunu belirten eczacı, "Leblebi gibi antidepresan satıyoruz’ gibi bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Şehirlerin kanser hastaları sayısını hiçbir eczacı bilemez. Bunun teşhisini koyan da hekimdir, biz değil." ifadelerini kullandı.