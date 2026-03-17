Karşıyaka Belediye Başkanı işçi protestosuyla karşılaştı: Bayramlaşma programı iptal edildi

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, 8 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan haklarını alamadıklarını öne sürerek Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ı protesto etti. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve işçilerin ana şantiyede pankartlarıyla beklediğini haber alan Başkan Ünsal'ın bayramlaşma programını iptal ederek alandan ayrıldığı öğrenildi.

8 aydır maaş ve toplu sözleşme farkları ödenmiyor

Kent A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler, 8 aydır maaşlarını ve toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini sürdürüyor. DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri, ana şantiyede düzenlenmesi planlanan bayramlaşma programı öncesinde bir araya gelerek Belediye Başkanı'na tepkilerini ortaya koydu.

İşçiler pankartlarıyla alanda bekledi, başkan ayrıldı

Sabahın erken saatlerinde şantiyede yerini alan DİSK Genel-İş yöneticileri ve işçiler, pankartlarını açarak Başkan Ünsal'ı beklemeye başladı. Sendikanın kararlı duruşunu öğrenen Başkan Ünsal ve beraberindekilerin programı iptal ederek alandan ayrıldığı bildirildi.

"İşçi sınıfının onuruyla oynama girişimi"

DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube, yaptığı açıklamada sert bir dil kullandı. Açıklamada, 8 aydır süregelen hak gaspına çözüm üretilmediği vurgulanarak hiçbir şey olmamışçasına bayramlaşma töreni düzenlenmek istenmesinin işçi sınıfının onuruyla oynama girişimi olduğu ifade edildi.

"Derhal bu hukuksuzluğa son verin"

Sendika açıklamasında Karşıyaka Belediyesi yönetimine yönelik şu çağrıda bulunuldu: Emekçinin bayramının ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olacağı belirtilerek belediye yönetiminin bayramlaşma törenlerinden kaçarak ve işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemeyeceği vurgulandı. Sekiz aydır biriken maaş alacaklarının derhal ödenmesi talep edildi.