Kapalıçarşı'da kara para operasyonu

Kapalıçarşı'daki kara para trafiğine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen milyonlarca liralık kirli paranın Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı belirlendi. MASAK raporlarıyla delillendirilen aklama zincirinde paravan şirketler, sahte hesaplar ve kripto transferleri kullanıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alınırken, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.