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Kandil’i bekleyen iki senaryo! Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
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Kandil'i bekleyen iki senaryo! Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 11:18

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. Öcalan "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil" diyerek PKK'nın paradigmasının çöktüğünü itiraf etti. Kandil ilk etapta Öcalan'ın çağrısını uyacağını duyurdu. Ancak silah bırakmak yerine "ateşkes" söylemine sığındı. Peki, Kandil'in silah bırakması ya da bırakmaması durumunda ne olacak? PKK elebaşları için düşünülen senaryo ne? Yol haritası hazır, takvim belli. Ya keleşler gömülecek ya da kalleşler çukura düşecek. Üçüncü bir seçenek yok.

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