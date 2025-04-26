Kartalkaya’daki yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 18:25:21 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:31:29

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de , 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetti . Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl başladığını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, otelin restoran bölümünde bulunan elektrikli ızgaradan yükselen dumanların kısa sürede restoranı sardığı ve ardından alevlerin yükseldiği görülüyor. Personelin, yükselen dumanlar ve alevler nedeniyle panik içinde alanı terk etmeye çalıştığı anlar da kaydedildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, olayın büyüme hızının, mutfaktaki LPG hortumunun sızdırmazlık tabakasının erimesi sonucu gaz sızıntısının başlamasıyla ilişkili olduğu değerlendiriliyor.