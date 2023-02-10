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Kahramanmaraş merkezli depremde, Osmaniye'de kurulan deprem çadırında bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremde, Osmaniye'de kurulan deprem çadırında bebek dünyaya geldi
10.02.2023 22:56 - Son Güncelleme: 10.02.2023 22:57

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Türkiye'yi sarsan deprem haberleri arasında umut veren bir haber de gündeme geldi. AFAD İzmir ile beraber deprem bölgesi olan Osmaniye'deki Atatürk Lisesi çadır alanında görev alan Milli Eğitim Arama Kurtarma (MEBAKUB) İzmir ekibi, deprem çadırında bir bebeğin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan ailenin, bebeğin adının bir asker tarafından konulmasını istediği, askerin yeni doğan bebegin kulağına Ezan okuyarak bebeğe Umut adını verdiği ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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