Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza nedeniyle seferler yapılamadı! "Kadıköy'e gideceğim vapur deneyeceğim eğer çalışıyorsa..."

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.

Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.



Pendik'e gitmek istediğini belirten bir vatandaş, "Metroyu kullanıyorum her gün ama çalışmıyor. Kaç sefer oldu aynısı, yarı yoldan geri çevirdiler. Başka vasıtalarla gitmeye çalışacağım" dedi.



Başka bir vatandaş ise Ünalan durağından bindiğini belirterek, "Ne asansör çalışıyor, ne yürüyen merdiven çalışıyor. Ne olduğunu arkadaşlar da bilmiyor. Ben Eminönü'ne gideceğim oradan vapuru deneyeceğim eğer çalışıyorsa." ifadelerini kullandı.



Daha sonra yapılan duyuruda, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.