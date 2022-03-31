Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza nedeniyle seferler yapılamadı! "Kadıköy'e gideceğim vapur deneyeceğim eğer çalışıyorsa..."

Son dakika haberi! Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü. İşe gidiş saatinde yaşanan arıza vatandaşları isyan ettirdi. Bir İstanbullu Ünalan durağından bindiğini belirterek, "Ne asansör çalışıyor, ne yürüyen merdiven çalışıyor. Ne olduğunu arkadaşlar da bilmiyor. Ben Eminönü'ne gideceğim oradan vapuru deneyeceğim eğer çalışıyorsa." ifadelerini kullandı.