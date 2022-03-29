Tekneyi makam aracı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki: Çevreye değil keyfine kullanıyor

'GÜNLÜK 12 BİN TL'

Tepkilerden bazıları şöyle:

Burak Yıldırım: Sadece işe gidiş masrafı 1 milyon 612 bin TL. Bırakın tatile gitsin yeminle daha az zararlı.

Duygu Çelik: Kendilerine hizmet etmek için seçilmiş gibiler.

Mustafa Merken: Bir akşam yemeğinde balık için 47 bin lira veren Ekrem İmamoğlu, evine gelip gitmek için günde 700 litre yakıt yakmış, çok mu?

Oğuz Kaan: Günlük 12 bin TL! İmamoğlu'nun müzeden saraya çevirdiği evinden belediyeye, tekneyle günlük 12 bin TL harcayarak gitmesine bir sözünüz yok mu? Bir kez değil, tam 256 kez!

Şeyma Sayar: Akaryakıttaki artış sebebiyle ulaşıma astronomik zam isteyen İmamoğlu temizleme gemisini makam aracı yapmış. Gemi yakıt yakmıyor herhalde.

Ahmet Demir: Her şey İmamoğlu için çok güzel.