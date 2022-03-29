Tekneyi makam aracı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki: Çevreye değil keyfine kullanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.
İmamoğlu'nun işe gelip gitmek için kullandığı 'Çevre 1' teknesiyle Beylikdüzü- Yenikapı arasında toplamda 256 kez sefer yaptığı, teknenin günlük yakıt maliyetinin 12 bin lira olduğu tespit edilmişti.
YAKIT İSRAFI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
İstanbullu her gün trafikle boğuşurken İmamoğlu'nun kendi rahatı için üstelik çevre görevi yapması gereken bir tekneyi makam aracı gibi kullanması ve yakıt sarfiyatı ile israfa yol açması büyük tepki çekti.
Dün Twitter'da Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşirken sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşlar, "İstanbullu kara gömülmüşken kar temizleme araçları ile balıkçıya giden İmamoğlu, hizmet teknesini özel yata çevirmiş", "Her şey İmamoğlu için çok güzel" şeklindeki paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.