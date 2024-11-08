SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’tan TAKVİM’e özel açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’tan TAKVİM’e özel açıklamalar

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 14:50

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında Takvim.com.tr'den Fatma Gül'e açıklamalarda bulundu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar,, yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırabileceğini fakat yanlış kullanıldığında mevcut toplumsal ayrımcılıkları kopyalayabileceğini belirtti. Yapay zekanın iş dünyasında kadınlar için bir avantaj da bir tehdit de olabileceğini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zeka temelli dünya için kadınların aktif rol almasının gerekliliğini ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Narin Güran davasında gizli tanık ne dedi? Soruşturmanın seyri değişir mi? Bu bilgiler sadece A Haber’de
08.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "konser vurgunu" tepkisi
08.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak
08.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan: Trump’ı ülkemize davet ettik
08.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
08.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı 01:08
Şanlıurfa’da hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
07.11.2024Perşembe
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftar nehre atıldı 01:50
Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
08.11.2024Cuma
Narin Güran davasında son durum ne? 11:11
Narin Güran davasında son durum ne?
07.11.2024Perşembe
Narin Güran’ı Kim Neden Öldürdü? Nevzat Bahtiyar İfşaladı! Cinsel İlişki itirafı! 09:47
Narin Güran'ı Kim Neden Öldürdü? Nevzat Bahtiyar İfşaladı! Cinsel İlişki Detayı!
07.11.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA