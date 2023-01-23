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Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
23.01.2023 19:35 - Son Güncelleme: 23.01.2023 19:43

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Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız." dedi. Diğer yandan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösteren ve NATO için ret sinyali veren Başkan Erdoğan, “Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin" şeklinde konuştu..

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