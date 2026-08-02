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Firari FETÖ'cüye yardım eden şahıs tutuklandı: SIM kart verip saklanmasına yardım etmiş
Firari FETÖ'cüye yardım eden şahıs tutuklandı: SIM kart verip saklanmasına yardım etmiş
Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 18:06
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Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye SIM kart verip saklanmasına yardım eden Ö.A tutuklandı.
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