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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 13:50

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın DEM'li olduğu ortaya çıktı! Katilden çileden çıkaran ifade

Son dakika haberleri... İzmir Gaziemir'de üşümesin diye aracına aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla katletti. Şoförü öldüren Delil Aysal ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil Delil Aysal’ın sosyal medyada PKK’nin siyasi partisi DEM’i takip ettiği ortaya çıktı. Soruşturma ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri Delil Aysal tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.

3 EL ARTARDA ATEŞ ETTİ
"Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan Aysal, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti. Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aramış, araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırganın, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrılmıştı.

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansımıştı.

Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyulmuştu.

"SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ"
Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz E. ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyulmuştu.

"SPONTANE GERÇEKLEŞTİ"
Şoförü öldüren Delil Aysal ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

DEM'Lİ ÇIKTI
Öte yandan taksici Oğuz Erge'yi öldüren katil Delil Aysal'ın sosyal medyada PKK'nin siyasi partisi DEM'i takip ettiği ortaya çıktı.

YARDIM ETMEYİ ÇOK SEVERDİ İYİLİK YAPTIĞI KİŞİ KATİLİ OLDU
Kardeşi Oğuz Erge gibi taksicilik yapan Mehmet Ali Erge, "Kardeşim iyi bir insandı. Ben de taksicilik yapıyorum. Kardeşim depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Ben de taşıdım. Taksiciler olarak bu anlamda duyarlı insanlarız. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Cenazemizi Söke'de bugün defnedeceğiz" diye konuştu.

TAKSİ SAHİBİ KONUŞTU
SABAH'a konuşan taksi sahibi Murat Akbaba, "Kahramanlar taksi durağında çalışıyordu. Çok iyi bir insandı. İyilikseverdi. Yardım etmeyi severdi. Duraktaki diğer taksiciler de onu çok severdi.

Depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Olay sırasında taksiyi kapatıp Buca ilçesindeki evine gidiyordu. Yolda gördüğü kişiye üzülüp üşümesin diye aracına aldı. Başına bu geldi" diye konuştu.

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