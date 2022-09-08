İzmir'de kutlamalar öncesi çöken sahne havadan görüntülendi

İzmir'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Tarkan’ın konser vereceği alandaki dev platform çökerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte çöken sahneyi kaldırma çalışmaları başlatılacak. Yaklaşık 250 milyon lira zararın olduğu belirtilen sahnedeki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı.