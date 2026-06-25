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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

CHP'li Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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