Türkiye genelinde Otokoç'a ikinci saldırı! Bu kez adres Antalya oldu

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 18:52

Antalya'da gün ortasında bir otomobil galerisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, kentte büyük korku ve paniğe neden oldu. Hedef alınan galeride şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan feci olayın, aynı gün içinde Türkiye genelinde aynı firmayı hedef alan ikinci saldırı olması ise dikkat çekti.

Üst Geçidin Altından Ateş Açtı

Olay, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; şapkalı ve yüzü maskeyle kapalı olan kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde bulunan üst geçidin altına geldi. Buradan cadde üzerindeki Otokoç otomobil galerisine doğru peş peşe ateş açan saldırgan, silah seslerinin ardından hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bugün Düzenlenen İkinci Saldırı Oldu

Silah seslerini duyan ve büyük bir korkuyla dışarı çıkan iş yeri çalışanları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Kurşunların binanın çeşitli yerlerine isabet ettiği belirlenirken, polis ekipleri caddede ve iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Antalya'da yaşanan bu olayın, bugün Türkiye genelinde Otokoç'a yönelik düzenlenen ikinci silahlı saldırı olduğu öğrenildi.

İnceleme Başlatıldı, Saldırgan Aranıyor

Olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme ekipleri, kurşunlanan galeride ve çevresinde detaylı bir delil çalışması yürüttü. Yapılan incelemeler neticesinde olay yerinde 3 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları doğrultusunda, kaçan şapkalı ve yüzü kapalı şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.