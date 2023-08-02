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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 18:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 18:42

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi!

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, katıldığı bir canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınan Başkan Engin'in yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedbir amacıyla entübe edildiği öğrenildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sabah saatlerinde katıldığı canlı yayın programında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine kanalın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başkan Engin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Ali Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir olarak entübe edildiği öğrenildi.

"CANLI YAYINDA BÖYLE FENALAŞTI"

Başkan Engin'in canlı yayında fenalaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in, program sunucusu Gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtladığı esnada rahatsızlandığı, konuşamadığı ve su içtiği anlar yer aldı. Başkan Engin'in fenalaşmasının ardından Fatih Yapar, programı kapattığı da görüldü.

"SİYASİLER HASTANEYE AKIN ETTİ"

Başkan Engin'in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP'li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP'li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İyi Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu. Başkan Engin'in durumunu öğrenmek için hastaneye gelen siyasilerden CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız ve çok başarılı bir belediye başkanı. Duyunca çok üzüldük ve sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya geldik. Aldığımız bilgiye göre sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Başkanın rahatsızlığını duyar duymaz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla hastaneye geldik. Partimizin milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekilimiz de buradaydı ve az önce ayrıldılar. Ali Bey benim de çok eski bir dostum, 40 yıla yakın bir dostluğumuz var. Kendisi İzmir'de sevilen bir siyasetçi ve örnek bir insan. Her partiden buraya gelen vardı, bu örnek bir şey. Burada hastanenin başhekimi ve İl Sağlık Müdürümüz bize iyi haberler verdi. Temennimiz Ali Engin'in bir an önce sağlığına kavuşması. Ali Engin gerçekten de İzmir'e yakışan örnek bir arkadaşımız; bütün siyasi partileri bir araya getiren bir değer" sözlerine yer verdi.

"NARLIDERE BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA"

Narlıdere Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkan Engin sağlık durumu ile ilgili son durum paylaşıldı. Açıklamada "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahade altında tutulan ve tetkitleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" denildi.

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