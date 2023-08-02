CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu yeme" buluşması organize edip CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi. Ancak umduğunu bulamadı, 'aday olma' yanıtını aldı. Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgululamalarda bulundu. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu ve A Takımı, İmamoğlu'na her fırsatta 'yerin İstanbul' mesajı verip önüne set çekiyordu.