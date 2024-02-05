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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 16:58 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 16:58

İzmir Gaziemir taksici cinayetinde flaş gelişme: Katil Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı! | Delil Aysal öldü mü?

İzmir Gaziemir taksici cinayetinde katil Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. İki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge’yi (44) silahla öldürdükten sonra cep telefonu ve kulaklığını gasp eden Delil Aysal emniyetteki ifadesinde: Söylediğim yere götürseydi intihar edecektim. Bana ters davrandı, öldürdüm... dediği ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Delil Aysal'ın cezaevinde saldırıya uğradığı iddiası gündemi sarstı. Peki; Delil Aysal öldü mü? İşte detaylar...

İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Erge'nin katili 19 yaşındaki Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. Kendini kurtarmak için yalanlara sarılan cani, "Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu yüzden Buca Evka- 1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi.

ÜCRETİ ÖDEYECEKMİŞ!
Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk. Ücretini kartla ödeyecektim. Ancak 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım.

Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'baban Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" diye konuştu. Ancak kamera görüntülerinde bu ifadelerin tamamının yalan olduğu ortaya çıktı.

Oğuz Erge Cinayeti Şüphelisi Delil Aysal'a Cezaevinde Saldırı İddiası
Türkiye'nin yakından takip ettiği taksici Oğuz Erge cinayetinin ana şüphelisi, 19 yaşındaki Delil Aysal'ın cezaevinde saldırıya uğradığı iddiası gündemi sarstı. Söylentilere göre, İzmir'de tutuklu bulunan Aysal, silahlı bir saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Ancak saldırganların kimliği hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Delil Aysal'ın Güncel Durumu
Yayılan iddiaların ardından, Delil Aysal'ın sağlık durumuna ve cezaevi koşullarına dair resmi açıklamalar bekleniyordu. Yapılan son bilgilendirmelere göre, Aysal'ın İzmir'deki cezaevinden başka bir şehirdeki cezaevine transfer edildiği ve söz konusu saldırı iddiasının asılsız olduğu belirtildi. Bu açıklama, olay hakkında çıkan spekülasyonlara son vermiş oldu.

Oğuz Erge'nin Ailesinden Açıklama
Oğuz Erge'nin ailesi adına konuşan avukatlar, cezaevinde bir saldırı yaşandığına dair iddiaları yalanladı. Avukatlar Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal'ın ortak açıklamasında, adli sürecin dikkatle izlendiği ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca, resmi açıklamalar dışındaki haber ve dedikodulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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