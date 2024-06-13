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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 19:51 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 19:51

İZLE I Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Üsküp’te GDAÜ toplantısına katıldı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya’ya geldi. Fidan, başkent Üsküp’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın başkanlık yaptığı zirveye Fidan'ın yanı sıra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve diğer üye ülkelerin bakan ve büyükelçileri katıldı.

Sürecin kurucu üyesi olan Kuzey Makedonya, daha önce 2000-2001 ve 2012-2013 yıllarında 2 kez başkanlık yaparken bu sene de Karadağ'ın ardından Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi için GDAÜ'nün Dönem Başkanlığını üstlendi.

Arnavutluk, 1 Temmuz'da GDAÜ Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak.

TÜRKİYE'NİN DE KURUCU ÜYESİ OLAN GDAÜ 1996'TA KURULDU

Güneydoğu Avrupa'daki 13 katılımcının tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği forumu olan GDAÜ, 1996 yılında Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen deklarasyonla kuruldu. Kurucu üyelerinin Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan olduğu konseyde, Bosna Hersek (2001), Hırvatistan (2004), Moldova (2006), Karadağ (2007), Slovenya (2010) ve Kosova (2014) da yer alıyor. Bölgesel sorunların en üst düzeyde ele alınabileceği siyasi diyalog ve istişare forumu olan GDAÜ, GDA'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonu perspektifiyle, katılımcıları arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi ve diyalog ile işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sürecin kurucu üyesi olan Makedonya, daha önce 2000-2001 ve 2012-2013 yıllarında 2 kez başkanlık yaparken bu sene de Podgorica'nın ardından Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi için GDAÜ'nün Dönem Başkanlığını üstlendi.

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