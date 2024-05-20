SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 00:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 00:49

İZLE I AFAD personelleri İran'a intikal için yola çıktı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava şartları nedeniyle kaza yaptığı duyuruldu. Kazanın meydana geldiği bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van’dan da personel gönderildi. Akşam saatlerinde Van’dan intikal eden 17 AFAD personeli, Kapıköy Gümrük Kapısı'na vardı. Gümrük kapısından giriş yapan ekipler, helikopter kazasının meydana geldiği bölgede görev alacak.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Suikast mi kaza mı? Reisi'nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD'ye çevrildi
20.05.2024Pazartesi
İZLE I Başkan Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili ilk açıklama: "Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü"
19.05.2024Pazar
İZLE I Dışişleri'nden Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin açıklama: "Harekete geçildi"
19.05.2024Pazar
Türk donanmasının gururu olan savaş gemileri ziyarete açıldı
19.05.2024Pazar
Komandolar 19 Mayıs gösterisi ile hayran bıraktı
19.05.2024Pazar
Bunlar da Var
Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE I GS FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti VİDEO HABER 02:29
Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
19.05.2024Pazar
İZLE I Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol 00:12
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
19.05.2024Pazar
İZLE I Dev derbi öncesi kavga! Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu birbirine girdiler | İşte o anlar... 00:45
İZLE I Dev derbi öncesi saha karıştı! İşte o anlar...
19.05.2024Pazar
İZLE I Arda Güler’den bir gol daha! Durdurulamıyor 00:14
Arda Güler'den bir gol daha!
19.05.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA