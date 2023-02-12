İZLE | Gaziantep’te hemşireler depremde ölümü göze alıp bebekleri böyle korudu! O anları A Haber’e anlattılar

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu. Öte yandan ölümü göze alıp bebekleri koruyan hemşireler o anları A Haber’e anlattı.