Haberler Güncel Videoları İZLE | Gaziantep’te hemşireler depremde ölümü göze alıp bebekleri böyle korudu! O anları A Haber’e anlattılar

İZLE | Gaziantep’te hemşireler depremde ölümü göze alıp bebekleri böyle korudu! O anları A Haber’e anlattılar

İZLE | Gaziantep’te hemşireler depremde ölümü göze alıp bebekleri böyle korudu! O anları A Haber’e anlattılar
12.02.2023 10:42 - Son Güncelleme: 12.02.2023 10:44

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Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşirelerin deprem anında yaşadıkları panik kameralara yansıdı. Prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu. Öte yandan ölümü göze alıp bebekleri koruyan hemşireler o anları A Haber’e anlattı.

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