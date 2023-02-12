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Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı

Şirin Payzın'dan deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV geri adım attı
12.02.2023 10:06 - Son Güncelleme: 12.02.2023 10:07

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşayan Türkiye yaralarını sararken CHP ve medyası yine provokasyon peşinde koşuyor. CHP'nin yayın organlarından Halk TV Hatay'dan canlı yayın yaptığı esnada Şirin Payzin göçmenleri hedef alarak enkazdan "Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı. Şirin Payzın'ın ifadelerine tepki yağınca Halk TV geri adım attı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir." denildi.

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