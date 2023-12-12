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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 09:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 10:02

İyi Partili Yener Yıldırım, Meral Akşener ve Mansur Yavaş görüşmesini anlattı: Sana ihtiyacım yok

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak gören, Kemal Kılıçdaroğlu aday olunca da "yardımcısı olmazsa masaya oturmam" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde Yavaş hakkında hiç olmadığı kadar sert açıklamalar yapıyor. Söz konusu açıklamaların ise Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinden sonra olması dikkat çekiyor. Peki Mansur Yavaş ve Akşener’in İYİ Parti Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede ne oldu? Merak edilen sorunun yanıtı günler sonra geldi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Meral Akşener ve Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkasını anlattı. İşte detaylar...

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