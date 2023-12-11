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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 22:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 22:51

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den bomba itiraf! "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim"

İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, katıldığı bir televizyon kanalında bomba açıklamalarda bulundu. Beker, Yaptığı açıklamada 28 Mayıs'ta oyunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı verdiğini itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirten Beker, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" dedi.

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