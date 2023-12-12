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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 11:03 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 11:07

Harvardlı öğrencilere ‘’Filistin’e destek’’ cezası

Gazze savaşı dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetimlerini zor durumda bıraktı. Kampüs eylemleri yüzünden Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill istifa etmek zorunda kaldı. Harvard ve MIT'nin rektörleri de baskı altında. Üniversitelerde milyarder siyonist lobisi ve katil İsrail tarafından yapılan baskıya karşı öğrenci ve öğretim üyelerinin birlik olması gerektiğini belirten Yahudi profesör Norman Finkelstein, "Üniversite kampüslerindeki düşünceyi kontrol etmek istiyor." dedi. Düşünme hakkının satılık olmadığını belirten Finkelstein, "Kirli paranızı alın ve buradan gidin" diyerek soykırımcı İsrail ve destekçilerine sert tepki gösterdi. Öte yandan Rektör Magill'i istifaya zorlayan birçok kişi ve grubun mali şantajının ucu, katil İsrail lobisinin en büyük finansörlerine uzanıyor.

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