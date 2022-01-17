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İYİ Partili Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club oldu! Yenerer'in istifası o videoyu akıllara getirdi

İYİ Partili Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club oldu! Yenerer'in istifası o videoyu akıllara getirdi
17.01.2022 14:03

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İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Özellikle milliyetçi olan isimlerin parti içindeki skandalları görüp istifalarını açıklaması dikkat çekerken İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den zehir zemberek sözler geldi. Yenerer, "Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin “Apo’ya ev hapsi olsun” ya da “Ege’de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası” diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club’a dönmüş durumdadır." dedi. Yenerer'in istifasının ardından İYİ Parti'nin o meşhur videosu akıllara geldi. Akşener'in "Buraya (İYİ Parti) FETÖ girebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Sıkar abla" şeklinde cevap veren isimlerin hepsi, FETÖ ve PKK iş birliğini gerekçe göstererek istifa etti.

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