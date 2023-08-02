CHP ve İYİ Parti arasında 'Akbelen' krizi patlak verdi. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, jandarmaya hakaret edip kovalayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı "Yani orada jandarmaya verilen bir görev var. Siyasi irade ve mülki iradenin verdiği bir görev... Orada jandarmayı suçlamanın ne anlamı var? Ne anlamı var efendim böyle bir şeyin?" sözleriyle hedef aldı. Vural, "Gezi Parkı'nda konu ağaç değilse, Akbelen'de de olmadığı kesin" diyerek CHP destekli marjinal grupların Akbelen'deki provokasyonuna da dikkat çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.