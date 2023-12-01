SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 19:16 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 19:20

İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "Fatih Akşener paraları parti kasasından mı dağıttı?"

Fatih Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde 2 odasının olduğunu doğrulayan İsmet Koçak, "Fatih Akşener'i Genel Merkez'de çok defalar gördüm. Kendi adıyla odası yok ancak başkalarının odalarını kullandığını biliyorum. Fatih Akşener parti içinde söz sahibi özellikle tanıtım ve reklam konusunda. Fatih Akşener'in parti içindeki görevini aslında Kürşat Zorlu'nun son açıklamasından anlayabilirsiniz. Zorlu, 'Fatih Akşener'den insanlar bilgi alırdı' dedi. Fatih Akşener ile ilgili şu son duyduklarımdan sonra diyorum ki eyvah eyvah. Biz iktidar olmadan güce teslim olmuşuz" şeklinde konuştu.

İSMET KOÇAK'IN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL BOMBA AÇIKLAMALARI FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İYİ Partiden ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçaktan bomba açıklamalar: İstanbuldaki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti

SIRADAKİ VİDEO
İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "FETÖ'cüler ekipleşip güçlendi milliyetçiler dışlandı"
01.12.2023Cuma
İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "Akşener İmamoğlu'nu sevmez GİK'te devleti bilmiyor dedi"
01.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü!
01.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
01.12.2023Cuma
Osmaniye’de canlı tavuk taşıyan ticari araçta 11 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi
01.12.2023Cuma
Bunlar da Var
’Donsuz Kelly!’ TikTok’ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı rezilliğe dönüştü! Canlı yayında başörtülü iğrenç şov! 00:38
'Donsuz Kelly!' TikTok'ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı!
01.12.2023Cuma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu 00:43
Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu!
01.12.2023Cuma
Eda Ece ‘’tekrar sarı oldum’’ deyip yeni halini paylaştı! 00:04
Eda Ece ‘’tekrar sarı oldum’’ deyip yeni halini paylaştı!
01.12.2023Cuma
Aldatmak 48. bölüm fragmanı yayınlandı! “Hiç kimse gerçeği bilmeyecek!” 00:30
Aldatmak 48. bölüm fragmanı yayınlandı!
01.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA