İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "Fatih Akşener paraları parti kasasından mı dağıttı?"
Fatih Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde 2 odasının olduğunu doğrulayan İsmet Koçak, "Fatih Akşener'i Genel Merkez'de çok defalar gördüm. Kendi adıyla odası yok ancak başkalarının odalarını kullandığını biliyorum. Fatih Akşener parti içinde söz sahibi özellikle tanıtım ve reklam konusunda. Fatih Akşener'in parti içindeki görevini aslında Kürşat Zorlu'nun son açıklamasından anlayabilirsiniz. Zorlu, 'Fatih Akşener'den insanlar bilgi alırdı' dedi. Fatih Akşener ile ilgili şu son duyduklarımdan sonra diyorum ki eyvah eyvah. Biz iktidar olmadan güce teslim olmuşuz" şeklinde konuştu.