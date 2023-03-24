İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP kirli bir toplum mühendisliğine soyunup HDPKK'yı masumlaştırarak seçmene kabul ettirme girişimine soyundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz? Bazı konularda birliktelik olacak" diyerek HDP ile olan ittifakı duyururken, kurmaylarından Aytuğ Atıcı el yükseltti. 2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen Atıcı, bölücü maddelerin yer aldığı 'Tutum Belgesi'ni "HDP'nin istekleri bizi rahatsız etmiyor" diyerek savundu.