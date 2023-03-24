CHP medyası yine gümledi! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı

CHP'nin fondaş medyası, FETÖ'cü hesaplar ve sosyal medya manipülatörlerinin yaydığı kirli dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" başlıklı videolar doğruluğu teyit edilmeden Twitter'da dolaşıma sokuldu. Ancak görüntülerin montaj olduğu ortaya çıktı. Skandal sadece bununla da sınırlı değildi... T24, Las Vegas videosuyla ilgili hızını alamayıp bir de hayali röportaj gerçekleştirdi. Takvim.com.tr, doğruluğunu teyit etmeden "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranda" paylaşımlarını imza atan CHP yandaşı fondaş medya unsurlarını sizler için derledi.