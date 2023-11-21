İYİ Parti'de sular durulmuyor. Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme geldi. Öte yandan parti içindeki kriz ise boyut kazandı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" sözleriyle Akşener'e ültimatom çekti. Daha önce "Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede?” sorusunu yönelten Dikbayır, "Çalışanlara zam yapmamak için kasada para yok diyorlar" dedi. Dikbayır, partinin 'dedikodu kazanı' olduğunu söyleyip Akşener'in yalanlarla manipüle edildiğini dile getirdi. Gelişme üzerine İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu. Öte yandan bir televizyon programına telefon bağlatısı ile katılan Ümit Dİkbayır bomba açıklamalarda bulundu. Perşembe günü işaret eden Dikbayır, "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" dedi.