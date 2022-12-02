İYİ Partiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: ''Altılı masanın sahibi biziz''

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada adaylık kaosu sürüyor. ABD ve Lonra'da icazet yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu "3 Aralık'ı bekleyin" çıkışında bulundu. Bu çağrı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her fırsatta veto eden İYİ Parti'den manidar bir adım geldi. Partinin Sözcüsü Kürsad Zorlu, "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı. Akşener'in CHP'ye ağır göndermeler içeren bu sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer masa üyelerinin vereceği cevap ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.