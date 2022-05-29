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İstanbul’un fethinin 569. yılı! MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalarda bulundu

İstanbul’un fethinin 569. yılı! MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalarda bulundu
29.05.2022 18:34

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İstanbul'un fethinin 569. yılı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde coşkulu bir törenle kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen törende MHP Lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında tarihi mesajlar veren Bahçeli, Türkiye'nin geleceğini Zillet'in değil Cumhur'un tayin edeceğini söyledi. Gezi ihanetinin müfterilerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "şimdi ağaç dikilmesinden şikayetçiler" dedi. Muhalefetin "Atatürk Havalimanı'nda yıkım var algısıyla" yeni bir Gezi ayaklanması planladığını açıklayan Bahçeli, Atatürk Havalimanı'nda yıkım yok, ihya var" şeklinde konuştu.

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